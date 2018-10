In Piazza Cavour in mostra la futuristica auto con alimentazione solare: consuma come un phon

Attualità

Rimini

| 13:30 - 02 Ottobre 2018

Verrà svelata ai riminesi nella giornata di giovedì 4 ottobre l’auto nata dal progetto di ricerca industriale avanzata Emilia 4 - Onda Solare, fresca vincitrice dell‘American Solar Challenge, gara riservata a vetture elettriche sulla distanza di 3.460 chilometri, nata da un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Emilia Romagna grazie ai fondi Por Fesr, sviluppata e costruita interamente in Emilia Romagna con il coinvolgimento del CIRI Meccanica avanzata e Materiali e il CIRI aeronautica e il sostegno di diverse aziende e centri di ricerca tra cui il Centro di supercalcolo del Cineca e Scm Group.





Un prodotto nato quindi nella nostra terra capace di caratterizzarsi e primeggiare nel mondo per l’altissimo livello d’innovazione raggiunto. Non solo per muoversi Emilia 4 – Onda solare utilizza una quantità d’energia simile a quella per far funzionare un asciugacapelli, ma è stata nella competizione che l’ha vista primeggiare l’unica auto solare a quattro posti – tutte le concorrenti erano a due – sfruttando per giungere al traguardo esclusivamente energia solare senza mai collegarsi alla rete elettrica per ricaricare le batterie.





Emilia 4 – Onda solare sarà dunque esposta davanti ai portici di Palazzo dell’Arengo dalle ore 11 di giovedì 4 ottobre per essere presentata, nel corso di un incontro coi protagonisti del progetto per un approfondimento tecnico scientifico, prima ai ragazzi di alcuni istituti tecnico – scientifici superiori cittadini e poi, alle ore 12, alla stampa cittadina.





La presentazione in piazza Cavour, dove l’auto rimarrà in esposizione fino alle ore 18 di giovedì, avverrà con la presenza dei rappresentanti del gruppo di progettazione rappresentati dal riminese Giangiacomo Minak, associato di Progettazione meccanica e costruzione di macchine presso la scuola di Ingegneria ed Architettura dell’Università di Bologna. Presenti per l’Amministrazione comunale che ha patrocinato il progetto anche gli assessori Sadegholvaad, Frisoni, Montini; il direttore Innovazione Federico Ratti e Denise Dujmic, R&D Specialist, per Scm Group che ha dato un forte contributo fattivo al progetto, e il direttore di Uni.Rimini Lorenzo Succi.





La presentazione si concluderà con la premiazione dei protagonisti.