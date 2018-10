Riccione vuole rilanciare le spiagge di inverno: il Comune attende le proposte degli operatori

Attualità

Riccione

| 13:10 - 02 Ottobre 2018

Arrivano quest’anno rilevanti novità contenute nel bando, in pubblicazione entro la settimana, rivolte agli operatori turistici, per aderire alle manifestazioni d’interesse nell’ambito di “ Riccione d’Inverno” 2018-2019. Gli operatori avranno il permesso di mantenere aperte le proprie attività, con cupole geodetiche pressurizzate, strutture a pannellature mobili a completamento della chiusura delle cupole per la durata di 120 giorni, come lo scorso anno, ma in maniera anche non consecutiva. Sarà possibile, in altre parole, specificare il periodo d’inizio e fine o per l’arco di tutti i 120 giorni o in periodi spezzati, a condizione di rimuovere le strutture alla cessazione dell’attività anche nell’intervallo di tempo dei periodi non consecutivi ma rientranti comunque nei 120 giorni complessivi.

Un’altra novità riguarda la possibilità di presentare all’amministrazione proposte, sempre rivolte al periodo invernale, che consentano di mantenere gazebo, senza somministrazione, giochi per bambini e camminamenti, a condizione che il privato si impegni a renderle operative e utilizzabili con una manutenzione accurata nel periodo 29 ottobre 2018 - 26 maggio 2019 così da presentare un servizio ulteriore ai turisti nella stagione invernale e primaverile.





La data di inizio fissata al 29 ottobre, non è casuale ma segue a stretto giro la fine della stagione balneare che cade per disposizione regionale Il 28 ottobre.





Sarà inoltre possibile, specificando il periodo circoscritto, mettere a disposizione da parte dei bagnini dei lettini per l’elioterapia. Un’occasione significativa per meglio contestualizzare e partecipare alle opportunità e innovazioni apportate dal bando.

Tra i requisiti di partecipazione quest’anno è stata infine inserita una importante e imprescindibile condizione: l’obbligo della regolare posizione amministrativa sullo stato della concessione dell’operatore riferita sia ai pagamenti del canone demaniale e della relativa imposta regionale, sia ai pagamenti richiesti dall’ufficio tributi alla data di presentazione della manifestazione d’interesse che sarà motivo di esclusione.

Un altro importante elemento da sottolineare consiste nella integrazione al bando di un allegato tecnico in cui sono già inserite le modalità in caso di ammissibilità della candidatura per snellire e semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni.

I contenuti dell’indagine per manifestazione di interesse di “ Riccione d’Inverno” sono stati illustrati durante un incontro avvenuto lunedì in Municipio dall’on. Assessore Elena Raffaelli e gli assessori Andrea Dionigi Palazzi e Stefano Caldari ai rappresentanti delle associazioni di categoria, le cooperative bagnini, alcuni titolari di stabilimenti balneari e titolari di bar- ristoranti sulla spiaggia direttamente interessati al bando di prossima uscita.

“ Dopo l’ottima esperienza dello scorso anno - dichiara l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi - siamo pronti a rilanciare l’indagine per manifestazioni d’interesse che andrà a illuminare e dare vita alla spiaggia di Riccione anche durante i mesi invernali. Dalla presenza di igloo, alla riproposizione della spiaggia dentro cupole riscaldate o con servizi esterni, lo scorso anno diversi imprenditori balneari hanno dimostrato di accettare questa sfida. L’invito a partecipare al bando è aperto a tutti coloro che siano interessati ad offrire un servizio aggiuntivo ai turisti che va oltre la stagione estiva. Una sfida importante che riteniamo, quest’anno, possa essere confermata e accolta da un numero crescente di operatori. Noi diamo gli strumenti attuativi per concretizzare queste proposte, spetterà al privato accoglierle. L’apertura da parte dell’amministrazione sarà massima per raggiungere e ottimizzare l’obiettivo, come sottolineato in diverse occasioni, di far si che Riccione sia appetibile sempre con idee nuove e accattivanti”.