Ciclismo, Forza Michael!. I tifosi hanno preparato uno striscione per il 19enne sammarinese

| 12:51 - 02 Ottobre 2018

“Forza Michael”. Un cuore e due semplici parole per esprimere vicinanza ed affetto a Michael Antonelli ed alla sua famiglia. Un gruppo di amici e di appassionati di sport, ha deciso di realizzare uno striscione e degli adesivi “Forza Michael” per la 61esima Lugo - San Marino. La gara è una tra le principali corse ciclistiche giovanili della Romagna, alla quale ha partecipato anche Michael qualche anno fa. È in programma domenica 7 ottobre con partenza alle 9.30 da Lugo ed arrivo alle 11.52 circa in Piazzale lo Stradone, a San Marino Città. Gli adesivi “Forza Michael” verranno distribuiti anche ai giovani che parteciperanno alla gimkana organizzata dalla Juvenes, in programma sabato 6 ottobre al Parco Laiala. Michael Antonelli ha moltissimi tifosi che lo sostengono virtualmente in questa corsa difficile, tutta in salita e vogliono incitarlo il più possibile per vincere la gara più importante della sua vita.