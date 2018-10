Alle olimpiadi giovanili di Buenos Aires anche quattro atleti sammarinesi: ecco chi sono

Sport

Repubblica San Marino

| 12:49 - 02 Ottobre 2018

E’ partita martedì mattina la delegazione sammarinese che parteciperà agli Youth Olympic Games di Buenos Aires 2018. Le Olimpiadi giovanili, che si apriranno il prossimo 6 ottobre, sono giunte alla terza edizione e San Marino ha confermato, ancora una volta la sua presenza a questo prestigioso appuntamento. A difendere i colori biancazzurri un poker di atleti: Chiara Morri (tennistavolo, singolare femminile), Leonardo Tura (tiro con l’arco, singolare maschile ricurvo) e Raffaele Tamagnini (nuoto, 100m e 50m stile libero) e Arianna Valloni (nuoto, 400m e 800m stile libero). Il tecnico del tennistavolo Claudio Stefanelli vestirà anche i panni del Capo Missione e sarà coadiuvato da Luca Corsetti (tecnico del nuoto) e Filippo Clini (tecnico del tiro con l’arco). La delegazione biancazzurra è stata ricevuta in mattinata dal Segretario di Stato per lo Sport Marco Podeschi presso i propri uffici. Nell’occasione, al tradizionale scambio di omaggi, ha fatto seguito la consegna della bandiera biancazzurra ad Arianna Valloni che sarà la portabandiera alla Cerimonia d’Apertura. Alle 11, dalla sede CONS del Multieventi la delegazione è partita alla volta dell’Argentina. Domani sarà raggiunta dal Presidente Gian Primo Giardi e dal Segretario Generale Eros Bologna che assisteranno alla Cerimonia d’Apertura programmata al “Monumental”. A Buenos Aires si disputeranno in totale 341 gare in 33 differenti discipline. Ad aprire il programma biancazzurro sarà Chiara Morri che salvo differenti comunicazioni al momento del sorteggio, dovrebbe affrontare la sua prima partita il 7 ottobre. Il 9 sarà il giorno del nuoto con la Valloni impegnata in entrambe le gare per le quali ha raggiunto i minimi (400 e 800 stile libero) e Tamagnini in gara nelle batterie dei 50m. L’11 ottobre la gara di Tamagnini nei 100m stile libero. Il 12 ottobre scattano le Olimpiadi di Leonardo Tura nel tiro con l’arco. Sul sito internet del CONS www.cons.sm sarà possibile seguire la delegazione e conoscere i risultati delle competizioni.