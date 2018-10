Operazione 'Bonnie e Clyde': individuati gli autori di 13 furti e rapine. Arrestato dai carabinieri un ventenne

Cronaca

Riccione

| 11:44 - 02 Ottobre 2018

Al termine di una attività investigativa durata un anno i carabinieri della Compagnia di Riccione con l’ausilio dei colleghi della Tenenza di Cattolica e della stazione di Misano hanno arrestato gli autori di 13 colpi tra furti, rapine e reati contro il patrimonio di cui 12 commessi nel territorio di Cattolica e uno a Miramare - quest'ultimo il più cruento: il titolare della tabaccheria colpito col calcio di una pistola - tra settembre dell’anno scorso e gennaio 2018.

A finire in carcere in esecuzione del provvedimento firmato dal gip Vinicio Cantarini, il ventenne F.M. residente in Lombardia e domiciliato a Cattolica, già conosciuto dalle forze dell’ordine, mentre la fidanzata 21enne di origine napoletana residente a Coriano è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla Pg per quattro giorni alla settimana. Per il primo l’accusa è di rapina, tentata rapina, lesioni, violenza privata e danneggiamento; per la seconda furto, tentata rapina, lesioni e danneggiamento: in varie circostanze i colpi sono stati compiuti, infatti, facendo ricorso a spaccate con ingenti danni. Nel mirino farmacie, tabaccherie, distributori di benzina, bar, negozi.

Le indagini dell’operazione “Bonnie&Clyde” sono partite dopo l’episodio del settembre dell’anno scorso a Cattolica. Una donna ucraina al momento di fare il biglietto del bus si è accorta di essere stata derubata di 200 euro prelevati poco prima al bancomat, custoditi nella borsa lasciata aperta sulla panchina della fermata su cui poco prima si era seduta e dove erano presenti i due ragazzi. Due giorni dopo, alla stessa fermata, la donna riconosce la coppia, chiama i carabinieri e riesce a scattare col cellulare una foto del giovane mentre la ragazza, per impedire di scattare foto, strappa dalle mani della donna il cellulare ingaggiando una colluttazione in cui la vittima viene colpita con calci e pugni, poi scappando col complice poco prima dell’arrivo dei militari.

Attraverso le foto e le immagini delle telecamere di video sorveglianza dei vari locali gli investigatori sono risaliti all’uomo tra l’altro riconosciuto da alcuni particolari come la cicatrice su una mano oppure la perfetta corrispondenza di alcuni indumenti trovati in casa con quelli utilizzati durante i colpi. Anche il contributo dei Ris di Parma – hanno sottolineato il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Riccione Marco Califano (audio) e il comandante della Tenenza di Cattolica Antonino Miserendino - è stato fondamentale così come i tracciati telefonici. Borse di pelle rubate sono state rinvenute, in parte erano state messe in vendita on line. Da parte dei militari sono in corso indagini per altri episodi.

ste.fe.