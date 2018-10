Europei di pattinaggio, bronzo per due atleti della Rollerverucchio

Sport

| 10:47 - 02 Ottobre 2018

Azzurri superlativi nell’edizione dei Campionati europei di pattinaggio freestyle EFSC 2018, tenuti a Barcellona lo scorso fine settimana. E’ stata un’Italia memorabile, come mai si era vista in una competizione continentale. La squadra è tornata a casa a dir poco soddisfatta, con l’incredibile bottino di 7 medaglie d’oro, 3 d’argento e 7 di bronzo!

Un’Italia senza freni, che ha piazzato a podio tutti i suoi assi nella tre giorni catalana. Gli atleti si sono confrontati con i migliori avversari del pattinaggio freestyle europeo, davanti agli occhi sbigottiti e piacevolmente sorpresi del super ospite Arnold Schwarzenegger, che ha voluto godere dello spettacolo del vicino campionato di freestyle, mentre era in visita al Barcellona calcio.

A questo eccezionale risultato, hanno contribuito anche i due atleti della Rollerverucchio, meritandosi la loro prima medaglia indossando la maglia della Nazionale! Medda Filippo, velocissimo anche durante le qualifiche, ha ottenuto la medaglia di bronzo in speed slalom, a seguito dell’atleta Francese, battendo in finale un altro atleta italiano. E’ stato bronzo anche per Santoni Nicolhas Yuki, nella sua disciplina preferita, il classic freestyle slalom, una delle competizioni più eleganti di questo europeo.

Gli azzurri dei CT Andrea Ronco e Chiara Lualdi, qui sostituita da un’ottima Ilaria Zanobini, sono ritornati da trionfatori, lasciando a Barcellona un segno netto che ritroveranno, per ritracciarlo, al loro rientro tra pochi mesi in terra catalana, in occasione dell’appuntamento più importante del 2019: la seconda edizione dei World Roller Games di Barcellona ’19. Se il buon giorno si vede dal mattino…