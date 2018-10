Uva, castagne, tartufi: le sagre da non perdere a ottobre nel riminese

Eventi

Rimini

| 09:57 - 02 Ottobre 2018

Un altro week-end sta per arrivare e con esso inizia anche il mese di ottobre. Tante le sagre da non perdere il prossimo week-end nel riminese e che vi catapulterà in viaggio fatto di sapori e profumi, alla scoperta dei più classici e irresistibili piatti locali.



SAGRE DA NON PERDERE

Torna al'atteso appuntamento con la "Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato" , nelle. La fiera propone la valorizzazione di prodotti tipici, selezionando le eccellenze, primo fra tutti il tartufo bianco pregiato. Direttamente dal territorio, il prezioso tubero si trasforma in cucina per realizzare piatti di alto valore gastronomico. Accanto al tartufo, i visitatori trovano tutti i prodotti autunnali che la generosa terra appenninica offre: funghi, castagne, miele, erbe officinali, prodotti della pastorizia e della agricoltura e, inoltre, manufatti dell'artigianato rurale ed artistico. L'accurata selezione dei prodotti e delle specialità presenti in fiera fanno della manifestazione santagatese l'appuntamento autunnale tra i più prestigiosi del settore in Italia.

Sabato e domenica a Novafeltria si festeggia la vendemmia. Piazza Roma sarà trasformata in un’area verde, ricca di piante da frutto, fiori stagionali, prodotti della terra: dalla farina di grani antichi, al miele, allo zafferano, ai frutti antichi, all’amaranto e così via. Nel cortile di Palazzo Mattei ci si potrà addentrare nella ricostruzione di un piccolo paese antico. Saranno presenti dal sindaco al parroco, dalla maestra, alla lavandaia, il calzolaio, gli stampatori, le ricamatrici, lo scultore e così via...

Torna Domenica 7 ottobre MangiarSano 2018 a Montefiore Conca , dalle ore 10.00 alle 20.00. Protagonisti di questa edizione le farine migliori dai nostri campi, per creare i piatti della Romagna, dalla pasta alle piadine, dal pane ai dolci. Durante l’intera giornata Mostre ed esposizioni nelle casine ai piedi della Rocca, la mostra personale permanente di ceramiche: “Tradizione e Terre fuori campo” a cura dell’artista Valentino Piccioni.

Domenica 7 ottobre 2018 nel centro storico di Rimini va in scena la Fiera della Domenica d’Autunno. L'evento si svolgerà nel tratto finale di Via IV novembre, Piazza Tre Martiri e Corso D’Augusto in direzione Arco D’Augusto. Con l'arrivo dell'autunno torna il tempo delle sagre, si anima anche il centro storico di Rimini con le tradizionali bancarelle piene dei prodotti tipici d’autunno.

Il 14 ottobre neltorna laedizione 2018, una festa per gustare sapori unici, come la cagnina che affiancata alle castagne è in grado di scaldare e colorare anche le più grigie giornate autunnali. Pensata per le famiglie e per i bambini, la festa riempirà Talamello di numerosi spettacoli ed esibizioni musicali, quest'anno con il concerto di Filippo Malatesta. Per spezzare la routine delle feste di paese, si potrà anche visitare fino al 28 ottobre nella sala dell'Arengo in piazza Cavour a Rimini la videoinstallazione "Caravaggio Experience" dedicata alla vita e alle opere di Michelangelo Merisi. Un viaggio esperienziale attraverso le opere e la vita di uno dei più misteriosi e affascinanti grandi della pittura italiana, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Entrando in sala il pubblico sarà immerso in uno spettacolo di proiezioni e musiche della durata complessiva di quasi cinquanta minuti, in onda contemporaneamente lungo tutto il percorso, senza interruzioni e a ciclo continuo. In totale sono 57 i capolavori dell’artista in cui si potranno immergere i visitatori di Caravaggio Experience, riprodotti attraverso l’uso di 17 proiettori. In seguito a una convenzione con il Comune di Rimini, le scolaresche del territorio che visiteranno Caravaggio Experience con una gita organizzata avranno diritto a un biglietto ulteriormente ridotto a 5 euro.