Calcio C, la Samb esonera mister Beppe Magi, al suo posto arriva Giorgio Roselli

Sport

Rimini

| 22:13 - 01 Ottobre 2018



Esonerato il tecnico della Samb Beppe Magi (foto), classe 1971. Al suo posto arriva Giorgio Roselli. L'accordo con l'allenatore umbro è stato perfezionato nel pomeriggio odierno. Roselli, nativo di Montone (provincia di Perugia), è un veterano della serie C potendo vantare ben 600 presenze sulle panchine di Alessandria, Triestina, Grossetto, Varese, Viterbese, Bassano, Cosenza (solo per citarne alcune), oltre a 18 panchine in serie B con la Cremonese. La società comunica inoltre che il viceallenatore della prima squadra sarà Valerio Quondamatteo, attualmente responsabile tecnico del settore giovanile ed ex calciatore rossoblu (61 presenze all'attivo per lui con la prima squadra).

Mag è molto conosciuto in Romagna per la sua militanza da calciatore nel Riccione, nel Cattolica (vinto il campionato di Eccellenza), nel Santarcangelo e nel Misano (Eccellenza) a fine carriera. Nativo di Pesaro, Magi vive a Gabicce. Da allenatore ha guidato in serie D con successo Maceratese e Gubbio vincendo il campionato mentre col Pesaro perse la finale playoff nella sfida contro la Maceratese. Nella stagione scorsa fu esonerato dal Bassano (LegaPro). In settimana ci sarà l’incontro tra la società giallorossa e il tecnico che nel frattempo ha due contatti avviati con due club di LegaPro, uno dei quali impegnato nei playoff.