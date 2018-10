Fedolfi e Ceci suonano l’ottava al Rally Legend con la Lancia Delta

Sport

Si rinnova sul Titano quello che è sicuramente l’evento dell’anno, la manifestazione sportiva che più di ogni altra riesce da 16 anni a portare sul Titano una enorme quantità di appassionati che per tre giorni rivivranno i magici fasti dei rally mondiali. Stiamo ovviamente parlando della 16esima edizione di Rally Legend che dal 11 al 14 Ottobre animerà sulle strade sammarinesi autentico spettacolo dai mille ricordi. Tutti i più bei nomi del rallismo mondiale e le vetture dei tempi d’oro del rallismo internazionale sfileranno in una gara di tre tappe dai contenuti di indubbio interesse. Spettacolo unico quindi che si tramanda da alcuni anni e che riscuote un successo di levatura mondiale. Alta è l’attesa per questo evento e numerosi anche i piloti del Titano che spesso e volentieri si trovano a recitare un ruolo da protagonisti in questo evento da pelle d’oca. Tra questi vogliamo segnalare la presenza del toscano Nicolò Fedolfi che per l’ottava volta si avvale nelle vesti di copilota del sammarinese Livio Ceci, che in occasione di questa gara staccherà quella che è la sua 212esima gara in carriera. Anche in questa ottava volta con Fedolfi, la coppia italo-sammarinese porterà in gara una stupenda Lancia Delta evoluzione del 1994 con la quale cercheranno gloria nella categoria Mith e con la quale sono riusciti ad entrare nella top ten e nella top five alcune edizioni fa. Una coppia consolidata quindi che si appoggerà come assistenza all’esperto staff della Ru.Ma Motorsport con la quale continua il rapporto di collaborazione tecnica e logistica. Come dicevamo la gara partirà dal Multieventi Sport Domus a Serravalle venerdì 12 Ottobre con l’effettuazione delle prime due prove speciali ovvero la Laghi e la San Marino da ripetere due volte: in quella serata molto suggestivo il riordino in Piazza della Libertà in centro storico sul Pianello a San Marino. All’indomani tre le prove speciali sempre da ripetere due volte che sono La Casa, Piandavello e la The Legend, prova quest’ultima che verrà ripetuta due volte anche nella giornata conclusiva di domenica 14 Ottobre. Sono 200 i Km totali della gara di cui 74 di prove speciali che in totale sono 12. Ai nastri di partenza quindi anche il Legend numero 16 che ancora una volta vedrà al via la coppia Fedolfi-Ceci e che regalerà grande spettacolo ed emozioni uniche nella gara unica nel mondo nel suo genere. Niente da dire….W il Rally Legend. Livio Ceci.