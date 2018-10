A Montefiore Conca torna 'Mangiar sano': edizione dedicata alla farina, alla piadina e alla pasta

Eventi

Montefiore Conca

| 12:39 - 02 Ottobre 2018

Torna Domenica 7 ottobre MangiarSano 2018 a Montefiore Conca, dalle ore 10.00 alle 20.00. Protagonisti di questa edizione le farine migliori dai nostri campi, per creare i piatti della Romagna, dalla pasta alle piadine, dal pane ai dolci. Durante l’intera giornata Mostre ed esposizioni nelle casine ai piedi della Rocca, la mostra personale permanente di ceramiche: “Tradizione e Terre fuori campo” a cura dell’artista Valentino Piccioni. Mercatino bio nella piazzetta e per le vie del borgo dalle ore 10.00 alle 20.00- esposizione e vendita di prodotti biologici, tipicità ed artigianato







Pranzo Degustazione ore 12.30 in via Riva:

si apre con il Saluto del Sindaco dott.ssa Wally Cipriani. Relatori: dott. Fiorenzo Brighi cardiologo; Gaetano Callá Presidente provinciale di Fipe-Confcommercio; Tonino Bernabè presidente di Romagna Acque





Menù pranzo degustazione a cura di Garden Pasticceria

-Club Sandwich con pane di farina integrale/ fritto misto:olive mozzarelle fuori di zucca e verdure tutte in pastella di farina bianca doppio”00”/ piadina con farina tipo”0” con prosciutto di Carpegna/ pizzette di sfoglia alla Margherita

-Lasagne di pasta gialla classica alla romagnola / tagliatella con farina di farro ai funghi misti di bosco

-Polpette in umido in crosta di farina di mais con piselli e patate a cubetti

-Millefoglie del maestro pasticcere Tagliaferri

Tutto accompagnato da pane a lievitazione naturale

Vini DOC dei Colli di Rimini

Chef Gianluca Balascio

Adulti €30 a persona

Menù bimbi: Pasta al pomodoro/Hamburger e patatine €15

Prenotazione obbligatoria al numero 348 1042158





Dalle ore 10.00 alle 20.00 presso la piazzetta la ProLoco di Montefiore proporrà le prime caldarroste e la piadina della tradizione romagnola







Non solo appuntamenti gastronomici: nella piazzetta ore 15.00 musica dal vivo con la fantastica voce di Marco Trivilino...concerto a caso ma non troppo





La Rocca sarà aperta dalle 10.00 alle 20.00 con visite guidate dalle 10.30 in poi per tutta la giornata. Laboratori aperti all’interno della Rocca con Opificio della Rosa centro internazionale di grafica d’Arte e Atelier della Luna casa internazionale del teatro Cataluna-Italia che vi aspettano per le nostre dei migliori lavori realizzati nell’estate 2018. I partecipanti potranno realizzare una stampa e costruire un teatrino di carta da conservare come ricordo. Info e prenotazioni 348 1042158







Nelle successive domeniche di ottobre la tradizionale Sagra della Castagna





Intervista al sindaco di Montefiore Conca Wally Cipriani