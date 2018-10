Ciclismo, Alvaro Raimondi della Benessere e Sport vince la maglia di Campione Europeo Uisp

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:52 - 01 Ottobre 2018

Ancora due week and con diverse gare e anche la stagione agonistica 2018 della Benessere e Sport Santarcangelo andrà in archivio. Nel fine settimana appena trascorso si è allungata la striscia di vittorie di Claudio Ardondi. Gradino del podio più alto per lui sia nella gara in programma sabato 29 settembre a San Zaccaria che in quella di domenica 30 settembre a Cervia. Lo ha ben supportato il compagno di categoria Emilio Roncassaglia che nelle due gare si è piazzato secondo (a San Zaccaria) e terzo (a Cervia). La vittoria più prestigiosa del week and è però stata conquistata domenica 30 a Lido delle Nazioni (FE) dove si svolgeva il Criterium Europeo di cronometro individuale. Assente da un po’ di tempo dalle competizioni per problemi fisici, Alvaro Raimondi ha messo subito il sigillo al suo ritorno conquistando la prestigiosa maglia di Campione Europeo UISP per il 2018. Nella stessa manifestazione si sono ben comportati anche Andrea Santi (3°) e Matteo Fabbri (4°). Prossimo appuntamento la prestigiosa Lugo/San Marino, gara in linea di 100 km con arrivo di fronte alla porta delle mura dell’antica Repubblica.