A fuoco un bivacco, fiamme nella ex colonia Roma di Bellaria Igea Marina

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:28 - 01 Ottobre 2018

Fiamme nella notte nella ex Colonia Roma di Bellaria in via Pinzon 44. I Vigili del Fuoco sono intervenuti verso le 3.10 per domare le fiamme sprigionatesi da una camera al terzo piano lato monte. La struttura, pericolante, era probabilmente usata come "albergo" da alcuni sbandati. Per entrare i pompieri hanno dovuto tagliare il lucchetto del cancello. In una delle porte murate di accesso all'interno era stato aperto un varco, probabilmente sempre da parte degli occupanti abusivi. Le fiamme si sono sprigionate tra i resti di un bivacco composto da cartone e stracci. L'incendio è quasi sicuramente di matrice dolosa, forse a seguito di un diverbio tra gli occupanti. Sul posto per le indagini i Carabinieri di Bellaria.