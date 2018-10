Cronaca

Rimini

09:43 - 01 Ottobre 2018

Sono in corso nella zona di Graglia Santuario, nel biellese, le ricerche di un 67enne, Ernesto Mantovani, di cui non si hanno più notizie da domenica pomeriggio. L'uomo, che risiede a Rimini, era in villeggiatura nel biellese, dove possiede una seconda casa. Alle ricerche partecipano vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri.