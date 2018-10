Rimini, cocaina al ristorante dei Vip: le telecamere della Municipale in bagno

Cronaca

Rimini

| 08:45 - 01 Ottobre 2018

Con l'aiuto di telecamere nascoste, la polizia municipale di Rimini che venerdì ha concluso l'operazione 'Whitesnow' circa lo spaccio di cocaina nel noto ristorante "Vicky - Cristina" di Borgo Marina di Rimini, ha documentato come clienti abituali e non, usassero appartarsi nell'anti-bagno del locale per consumare droga. Erano soprattutto giovani donne, tutte identificate dagli inquirenti e tutte residenti in zona, tra Rimini, Bellaria e Cesenatico. Le ragazze non sono indagate ma segnalate come consumatrici. L'ordinanza del gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, notificata ai 20 indagati per spaccio di droga, sono soprattutto obblighi di dimora e presentazione all'autorità giudiziaria. Perquisizioni domiciliari sono state condotte dalla polizia municipale a Rimini, Ravenna, Treviso e nella Repubblica di San Marino, presso le abitazioni dei 20 indagati. Risultano invece indagate a piede libero, per aver agevolato lo spaccio all'interno del ristorante, e coinvolte in un'inchiesta parallela, partita da uno stralcio dell'operazione Whitesnow, due imprenditrici, mamma e figlia, che di fatto gestivano il "Vicky - Cristina". Solo una persona al momento risulta in arresto per spaccio di cocaina, un cittadino albanese, già in carcere per altro reato. L'operazione "Whitesnow", coordinata dal sostituto procuratore Paolo Gengarelli è partita da una denuncia di alcuni residenti per la musica troppo alta nelle ore notturne. Il locale dopo il prima ispezione a marzo di natura amministrativa da parte della Municipale era stato multato. Verbale che risulterebbe regolarmente pagato dai gestori. L'ordinanza del gip che applica le misure cautelari a 7 dei 20 indagati è stata quindi incontrata al Questure di Rimini per l'avvio dell'iter amministrativo che potrebbe portare alla sospensione della licenza per il ristorante. "Siamo completamente all’oscuro di quanto avveniva nei bagni del locale - dicono le due donne - dimostreremo la nostra assoluta estraneità".