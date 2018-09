Volley A2 donne, l'Omag vince al tie break il test di Ravenna con l'Olimpia Teodora. Manfredini 21 punti

Sport

San Giovanni in Marignano

| 23:49 - 30 Settembre 2018

Al termine di un positivo allenamento congiunto al PalaCosta, la Omag San Giovanni in Marignano piega per 3-2 la Conad Olimpia Teodora Ravenna (19-25, 25-14, 26-24, 22-25, 11-15). Le padrone di casa, prive di Mendaro e Ubertini, hanno tenuto testa a una delle squadre più quotate del girone B di A2, portandosi anche avanti per 2 a 1 al termine di un terzo set combattutissimo. Negli ultimi due parziali le rotazioni più ampie e la maggior freschezza delle ospiti ha fatto la differenza.

Per la Conad top scorer capitan Bacchi con 19 punti, ben assistita da Gioli e Aluigi con 16, mentre per S.G in Marignano grande prova per Manfredini (21, foto) e Pinali (19).

La campagna abbonamenti Omag riprenderà sabato 6 ottobre dalle ore 18 alle ore 19 al palasport di San Giovanni in Marignano. Contestualmente sarà possibile ritirare gli abbonamenti sottoscritti fino ad ora con relativo gadget. Sarà disponibile anche il calendario gare.

Domenica 7 ottobre scatta il campionato col match casalingo contro Trento (ore 17).