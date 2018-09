Calcio Eccellenza, la Fya Riccione corsara a Corticella (0-2). Passaniti para un rigore

Sport

Riccione

| 21:10 - 30 Settembre 2018





Colpaccio della Fya Riccione per 2-0 sul campo del Corticella al termine di una partita combattuta e nervosa. Nel primo tempo riccionesi vicini al gol con Grimellini, che non gira in maniera efficace un preciso assist di Zafferani. Nella ripresa subito pericoloso Docente, che spedisce però alto un ottimo servizio di Zafferani, ben imbeccato da Grimellini. Neanche il tempo di rammaricarsi che arriva il vantaggio Fya: punizione dalla distanza affidata a Righetti, che taglia tutta l’area di rigore e trova sul secondo palo Piscaglia, che da due passi insacca.

Reazione rabbiosa del Corticella, che chiude nella propria metà campo la formazione romagnola alla ricerca del pari. Su Regno salva Deluigi sulla linea. In contropiede la Fya può chiudere il match, ma non trova la zampata giusta. Il Corticella può pareggiare su rigore per fallo di mano di Deluigi su conclusione a botta sicura di Grazia, ma il portiere Passaniti para il tiro di Marongiu. Nel rush finale, invece, dal dischetto non sbaglia Docente per fallo su Cuomo di Marchesi.

IL TABELLINO



Corticella: Mezzetti, Bertolone, Marchesi, Cristopher, Regno, Ballarini (75’ Sbaragli) , Sica (59’ Nebunelea), Grazia, Tedeschi, Marongiu, Broglia (83’ Maccagnani). A disp: Desii, Meacci, Busi, Sbaragli, Cappello, Bigi, Maccagnani, Postiglione

All: Farneti

Fya: Passaniti, Perazzini, Piscaglia, Franceschini (79’ Merli), Deluigi, Righetti, Zafferani (62’ Censoni), Cuomo, Docente, Cangini (69’ Alberigi), Grimellini (91’ Mani). A disp.: Basilico, Ghiggini, Ioli, Censoni, Alberigi, Grimaldi, Merli, Mani, Pari

All.: Giorgi.

Arbotro: Arienti di Cesena (Poli di Reggio Emilia - Ziveri di Parma)

Marcatori: 49’ Piscaglia, 94’ Docente

Note: Ammoniti: Sica, Cristopher, Regno; Docente, Zafferani, Deluigi, Righetti, Cuomo.