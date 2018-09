Calcio D, il San Marino trafitto a domicilio dalla Vigor Carpaneto: decide Rantier dopo aver fallito un penalty

Sport

Repubblica San Marino

| 20:39 - 30 Settembre 2018

Seconda vittoria consecutiva e primi punti esterni per la Vigor Carpaneto, protagonista dell’’impresa sul campo di Castiglione di Ravenna, dove ha piegato per 2-1 il San Marino, al primo ko stagionale.

LA PARTITA Il San Marino parte forte creando un pericolo al 12’ con una bella palla messa in mezzo da Pellini sul secondo palo senza tuttavia trovare la deviazione vincente. La Vigor resiste e reagisce con due conclusioni di Rantier (17’ e 27’), ma soprattutto guadagna metri preziosi, chiudendo bene gli spazi dietro con la coppia Fogliazza-Baschirotto e creando scompiglio sulla destra con il funambolico Carrozza. Prima dell’intervallo, il vantaggio piacentino sugli sviluppi di un corner dalla sinistra con la deviazione vincente di capitan Fogliazza (1-0 al 41’). A un minuto dal riposo, proteste vibranti in casa San Marino per il contatto in area su Cannoni, ma per l’arbitro è tutto regolare, con ammonizione di Vassallo per proteste.

Nella ripresa, il San Marino pareggia al 52’ con Gasperi, che dal limite infila Vagge per l’1-1. Dopo dieci minuti, il Carpaneto ha l’occasione per rispondere: Rossi viene atterrato in area, per l’arbitro è rigore, ma Rantier si fa respingere la conclusione da Pozzi. La doccia fredda non scompone gli ospiti, che vogliono la vittoria: al 76’ ci prova Carrozza da fuori senza fortuna, mentre tre minuti dopo Rantier è bravo a siglare il 2-1 con un perfetto rasoterra.



IL TABELLINO

SAN MARINO-VIGOR CARPANETO 1-2

SAN MARINO: Pozzi, Mingucci, Marconi (61’ Tamagnini), Salcuni (69’ Rrasa), Mazzotti, Guarino, Cannoni, Gasperi, Vassallo, Pellini (72’ Gavoci), Pasquini. (A disposizione: Benedettini, Donati, Evaristi, Cevoli, D’Addario, Zeqiri). All.: Muccioli

VIGOR CARPANETO: Vagge, Rossini M., Favari, Mastrototaro, Fogliazza, Baschirotto, Carrozza, Rossi, Rantier (84’ Abelli), Mauri, Rizzitelli (72’ Odianose). (A disposizione: Errera, Tosi, Bonini, De Micheli, Manna, Pontoglio). All.: Rossini S.

ARBITRO: Bullari di Brescia (assistenti Moretti e Feliziani di San Benedetto del Tronto)

RETI: 41’ Fogliazza (V), 52’ Gasperi (S), 79’ Rantier (V)

NOTE: Espulso al 91’ Mazzotti (S), ammoniti Salcuni, Vassallo (S), Mastrototaro, Odianose (V). Recupero 1’ e 3’, corner 10-5.