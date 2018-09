Calcio Eccellenza, pareggio a reti bianche tra Cattolica e Marignanese. Espulso Casolla

Sport

Cattolica

| 19:28 - 30 Settembre 2018



E' finito 0-0 il derby tra Cattolica e Marignanese al Calbi, una partita equilibrata con occasioni su entrambi i fronti e giocata davanti ad un pubblico numeroso. Nelle file giallorosse espuslo Casolla per fallo di reazione: salterà il prossimo match per squalifica.

Nel Cattolica da segnalare il palo di Sartori, la conclusione di Ceramicoli su cui Azzolini ha salvato sulla linea. Ancora Sartori (foto), uno dei migliori in campo, pericoloso su punizione a fil di palo, mentre Boschetti imbeccato da Sartori ha calciato sopra la traversa. Nella Marignanese pericolose azioni di Pensalfine e Carnesecchi.



Il TABELLINO

Cattolica: Andreani, Casolla, Sartini, Mercuri, Ceramicoli, Tombari, Di Addario, Palazzi Nicola (Cruz), Bartomioli (Protino), Sartori, Boschetti (Pari). A disp. Palazzi Giacomo, Pasini, Cruz, Sylla, Amati, Formica, Bacchielli. All. Angelini

Marignanese: Azzolini, Salvatori, Beninanti, Conti, Dominici, Samba, Carnesecchi (Mazzoli), Fabbri, Pensalfine (Generali), Santoni, Notariale (Tonelli). A disp. Bonazza, Tontini, Moretti, Sanchini, Crescentini, Donati. All. Lilli

Arbitro: Paterna di Teramo (Marras di Cesena- Lusetti di Reggio Emilia).

Note: 32' st. st. espulso Casolla per fallo di reazione.