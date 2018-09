VIDEO: a fuoco barche nel canale sotto il ponte dei Mille, intensa colonna di fumo

Cronaca

Rimini

| 19:06 - 30 Settembre 2018

Momenti di concitazione a Rimini, intorno alle 18.15 di domenica, per un incendio scoppiato sotto il ponte dei Mille. Il rogo si è sviluppato su due imbarcazioni: una grossa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, attirando l'attenzione di tanti automobilisti e passanti. Sul posto sono intervenuti Polizia e i Vigili del Fuoco con due autopompe, per spegnere le fiamme. Alle 19 si segnalano ancora forti rallentamenti al traffico sulla via destra del porto, su via Coletti e su via dei Mille, nei pressi della zona interessata dall'incendio, per il quale non si esclude la natura dolosa.