Moto, il riminese Tamburini secondo nell'ultima gara STK 1000: l'Europeo va al tedesco Reiterberger

Sport

Rimini

| 18:56 - 30 Settembre 2018

Non è riuscita l’impresa al pilota riminese Roberto Tamburini sul circuito di Magny Cours. Nell’ultima gara della stagione della STK 1000, si è piazzato al secondo posto alle spalle del vincitore Federico Sandi del team Motocorsa Racing, ma col terzo gradino del podio il tedesco Markus Reiterberger si è aggiudicato il titolo di campione europeo. Quinta e sesta posizione per gli altri due romagnoli in gara, Luca Vitali e Alessandro Delbianco.

E’ una vittoria che resterà negli annali della storia motociclistica in quanto quella francese è stata l’ultima gara della Stock 1000, classe cancellata dalla Dorna dal programma del 2019. Con una Superbike che (almeno sulla carta) si avvicina sempre di più alla stock e con un programma del weekend che a fatica sopportava quattro categorie, la Stock 1000 aveva ormai poche ragioni di esistere, come dimostrato anche dal ristretto numero di partecipanti (solo 18 partenti).