Incidente mortale, raccolta fondi per riportare in Senegal la salma del 50enne. Ecco come partecipare

Novafeltria

| 18:54 - 30 Settembre 2018

Una morte improvvisa, che ha destato sgomento e incredulità nella comunità senegalese di Novafeltria. Mor Talla Fall era un cittadino stimato, da più di un decennio residente a Talamello, un punto di rifermento per i suoi connazionali: aveva infatti aiutato alcuni di loro a trovare un impiego, una volta arrivati in Italia. Gli amici hanno avviato una raccolta fondi per poter espatriare la salma all'estero, nella città natia del 50enne senegalese, Dakar. Nel tardo pomeriggio di sabato sono arrivate le prime telefonate a Fatima, la donna che si è assunta il compito di fare da riferimento per la raccolta fondi; c'è anche chi ha chiamato da Cattolica per offrire del denaro. Si è poi deciso anche di chiedere l'aiuto di don Sante, il parroco di Secchiano. Chiunque volesse contribuire, può contattare Fatima al 320 9682715 o portare il suo contributo alla Chiesa di Secchiano. Proprio a pochi passi dall'edificio l'incrocio con la Marecchiese in cui è avvenuto il fatale incidente in cui ha perso la vita Mor Talla Fall.