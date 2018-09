Calcio D, il Cesena rifila un poker alla Sammaurese: il ko matura nel primo tempo

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:39 - 30 Settembre 2018

Al Morgagni di Forlì la Sammaurese cede nel derby col Cesena (4-0). Una partita iniziata male con una doppia staffilata di Stikas nata da palla inattiva. Preso il vantaggio, gli avversari hanno tenuto a bada la squadra di Mastronicola.

Inizio di marca bianconera, con i ragazzi giallorossi che però reggono l'urto. Al 23' il Cesena passa in avanti: corner di Alessandro e Stikas di testa batte Baldassarri. Poco dopo il raddoppio in azione fotocopia: Alessandro dalla bandierina pesca Stikas che al volo raddoppia.

La Sammaurese non trova la bussola e il Cesena ne approfitta ancora, andando a segno con Ricciardo al 34'. Nel finale di tempo i padroni di casa allargano il divario ancora con Ricciardo.

Nella ripresa la formazione di Angelini controlla il match e non lascia spazio all'avversario. Da segnalare l'esordio in Serie D del nostro giovane Toromani. Domenica al Macrelli arriva l'Olympia Agnonese

CESENA-SAMMAURESE 4-0

CESENA: Sarini, Zamagni, Valeri, De Feudis, Ciofi, Stikas, Campagna, Biondini, Ricciardo, Alessandro, Tortori A disp: West, Poggi, Cola, Tola, Gori, Pastorelli, Casadei, Andreoli, Capellini All Angelini

SAMMAURESE: Baldassarri, Paterni, Soumahin, Rosini, Merciari, Lombardi N, Scarponi, Errico, Zuppardo, Bonandi, Louati. A disp: Hysa, Salvi, Maioli, Lombardi L, Maggioli, Cocco, Toromani, Filippucci, Alfonsi Santoni. All Mastronicola.

Marcatori: 23' e 27'Stikas, 34' e 42' Ricciardo