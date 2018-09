Calcio D, rabbia Santarcangelo: a Isernia si fa raggiungere al 95'. La rete del vantaggio di Maini

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:25 - 30 Settembre 2018

Pareggio del Santarcangelo sul campo dell’Isernia. Succede tutto nel finale: al 40’ in gol la squadra di Galloppa con Maini, replica dell’Isernia a tempo ormai scaduto - 50' - con Douglas. Il tecnico del Santarcangelo Galloppa alla fine ha commentato così la partita:

“Il primo tempo è stato giocato meglio dalal mia squadra, a noi è mancata incisività davanti: siamo arrivati spesso sulla trequarti ma senza fare male. Nella ripresa la partita è stata più sporca, l’Isernia ha cercato di fare di più, ci ha creduto fino alla fine, noi siamo stati ingenui. Sono arrabbiato. Il futuro? Andiamo avanti partita per partita. Se cresciamo siamo una squadra dura da battere”.

IL TABELLINO

Isernia (3-5-2): Landi;Frabotta, Barretta, Cacic; Marino (38’ st Di Meo), Cristiano (38’ st Bilaj), Fazio, Ciccone (19’ st Douglas), Del Prete; Romano, Palma (28’ st Vitale). All. Argano.

Santarcangelo (4-2-3-1): Battistini; Corvino, Maini, Bondioli, Broli; Galeotti (15’ st Cinque), Cascione; Peroni (43’ st Pigozzi), Moroni (1’ st Dhamo), Mancini (15’ st Guidi); Falomi (43’ st Fuchi). All. Galloppa.

Arbitro: Mario Perri di Roma.

Assistenti: Pio Carlo Cattaneo e Francesco Festa.

Reti: 85’ Maini, 95’ Douglas.

Ammoniti: Del Prete, Peroni, Barretta.

Note. Angoli: 2-6. Recupero: pt 0, st 5’.