Calcio D: Savignanese, pari con la Recanatese che spreca un rigore con bomber Pera

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:58 - 30 Settembre 2018

Primo pareggio in serie D per la Savignanese, che divide il bottino con una coriacea Recanatese al termine di un match assai combattuto (0-0).

Il primo tempo si rivela equilibrato: da un lato Peluso si rende pericoloso con una ripartenza e un'altra grossa chance (in cui mette a sedere tutti ma sul suo tiro trova l'opposizione di un difensore), dall'altro i marchigiani ci provano tramite alcuni tiri da fuori, sempre fuori misura, e un tentativo ravvicinato di Snilla salvato sulla linea da Succi.

Nella ripresa la Recanatese alza il suo ritmo di gioco, tuttavia Pazzini, insieme ai suoi difensori, fa buona guardia, riuscendo anche a scampare al rigore ospite calciato fuori da Pera (concesso per atterramento della stessa punta ex Lucchese e Rimini in area da parte di Gregorio) e ad altre due opportunità calciate troppo alto dallo stesso attaccante classe 84.

Nel prossimo turno sfida all'Isernia.

SAVIGNANESE-RECANETESE 0-0

SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi, Succi, Gregorio, Turci, Peluso (78' Gasperoni), Brigliadori (63' Tamagnini), Scarponi (73' Giunchetti), Vandi, Giacobbi, Manuzzi F A disp: Forastieri, Battistini, Giua, Casotti, Manuzzi R, Rossi All Farneti

RECANATESE: Piangerelli, Marchetti (86' Palmieri), Mataloni (77' Dodi), Lunardini, Nodari, Rutsens, Pera, Borrelli, Snilla, Olivieri (73' Giaccaglia), Sopranzetti (44' Monti) A disp: Specacè, Gambacorta, Colonna, Tanoni, Papa All Alessandrini

Note: ammoniti: Mataloni, Rutsens, Snilla, Vandi, Marchetti, Manuzzi F.