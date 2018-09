Ottobre inizia con il maltempo: forte calo termico, temporali e mareggiate sulla costa riminese

Attualità

Rimini

| 17:56 - 30 Settembre 2018

In arrivo maltempo sul riminese. Una perturbazione proveniente dal Nord-Europa porterà già da lunedì correnti di aria fredda con un sensibile calo termico. Secondo le previsioni di Arpae, già dalla mattina sono attese precipitazioni diffuse, che potrebbero anche avere carattere di rovescio e temporale. Dal pomeriggio di domani si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con mareggiate lungo la costa riminese. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Piemonte, Emilia-Romagna, alta Toscana, Lazio, Marche settentrionali, Abruzzo occidentale e su buona parte dei bacini molisani. Il maltempo proseguirà anche per la giornata di martedì.