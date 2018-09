Calcio Promozione: Stella sconfitta in casa 3-1 dalla Sampierana. Paura per Mami, portato in ospedale

Sport

Rimini

| 19:48 - 30 Settembre 2018

STELLA: Gamberini, Fabbri, Feraro, Mussoni (80' Cicchetti), Lazzaretti, Angelini (50' Nardi); Gamberini A., Tani (62' Dragovoja), Pasculli (65' Mami), Greco, Salvemini (75' Azzurro).

In panchina: Bellomo, Fabbrucci, Tordi, Tomassoni. All. Boldrini.

SAMPIERANA: Zollo, Fabbri, Salvi, Giovannetti, Canali, Braccini, Quaranta; Diversi (46' Bravaccini), Petrini; Collini (85' Lanzi), Battistini, Simoncini A. (81' Venturi).

In panchina: Cesario, Valgiusti, Simoncini F., Magrini, Cimatti. All. Madonia.

ARBITRO: Montefiori di Ravenna (Assistenti: Spani di Ravenna e Caruso di Rimini).

RETI: 8' e 47' Collini (ST), 31' Salvemini (SA), 82' Canali (SA).

NOTE: ammoniti Gamberini A., Quaranta, Simoncini A.



Pomeriggio da dimenticare per la Stella che, in formazione rimaneggiata, viene sconfitta 3-1 dalla Sampierana.Ospiti in vantaggio all'8', Collini supera Mussoni e infila Gamberini a fil di palo. La Stella non demorde, sfiora il pareggio con una rovesciata di Salvemini che Zollo devia prodigiosamente. Lo stesso Salvemini pareggia i conti, ma a inizio ripresa la Sampierana raddoppia con un tiro non irresistibile di Collini che beffa Gamberini. Nel finale Canali di testa infila su calcio d'angolo. Nel finale momenti di paura per Mami, che in uno scontro in area viene colpito al volto. Il giocatore è stato portato in ospedale dal personale del 118.