Calcio Promozione: doppietta di Matteo Vitaioli, Tropical Coriano espugna 3-0 Morciano

Sport

Morciano

| 17:21 - 30 Settembre 2018

MORCIANO: Marconi, Ceccaroni, Ubaldi (70' Bencivenga), Volponi, Gambuti, Rocchetti; Ragn (22' Brilli), Monaldi (63' Mencarelli); Masini (70' Santoni), Brisigotti (63' Rotondi), Angelelli.

In panchina: Batani, Tenti, Ingrosso, Ottaviani. All. Amadori.

TROPICAL CORIANO: Romani, Borghini, Vitaioli F. (74' Conti), Ricci, Olivieri, Costantini; Bjad (23' Alijahej), Stanco, Farneti (52' Vucaj), Vitaioli M. (89' Montebelli), Scognamiglio (74' Casalini).

In panchina: Leardini, Torre, Dolcini, Pasini. All. Zagnoli.

ARBITRO: Foresti di Bergamo (Assistenti: Iemmi di Ravenna e Spatrisano di Cesena).

RETI: 58' e 83' Vitaioli M., 86' Alijahej.

NOTE: ammoniti Brilli e Rotondi.





Il Tropical Coriano espugna 3-0 il campo del Morciano. Parte bene la squadra di casa che nei primi minuti di gioco obbliga gli ospiti, con belle trame di gioco, alla difensiva. Al 17' angolo per il Morciano, la difesa corianese sotto pressione sbaglia il rinvio, Volponi appostato al limite rimette in area, Gambuti di testa manca di poco il bersaglio mandando alto sulla traversa. Al 22' il Morciano perde Ragno per infortunio, stessa sorte poco dopo per Byad, che si infortuna in modo grave e viene trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Dopo una lunga interruzione, il Tropical Coriano riparte forte e va vicino al gol prima con Ricci, che dalla distanza trova un super Marconi, poi con Scognamiglio, bravo ancora Marconi in uscita a deviare in angolo. Al 36' conclusione dal limite di Masini che termina di poco a lato, alla destra di Romani. Ci prova anche Brisigotti al 42', la sua conclusione, sempre dal limite del'area, è alta. Dopo sette minuti di recupero dovuti agli infortuni, Foresti di Bergamo manda tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa al 58' ospiti in vantaggio: Volponi aggancia in area Matteo Vitaioli che trasforma il rigore spiazzando Marconi. Il Morciano potrebbe pareggiare al 67' con il neo entrato Rotondi, che si presenta a tu per tu con Romani, sbagliando però la conclusione, che termina alta sopra la traversa. Il Tropical Coriano raddoppia all'83' con Matteo Vitaioli, che infila con un diagonale dalla destra. Chiude Alijahej all'86'.

Prima della gara il Morciano Calcio è stato premiato dal Dott. Ceccarelli, delegato Regionale della F.I.G.C., per la vittoria del campionato di 1° Categoria girone H 2017/2018 (foto).