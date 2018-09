Calcio 1a Cat: Sant'Ermete battuto dal Savio 4-2. Terza sconfitta su tre per i riminesi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:18 - 30 Settembre 2018

SAVIO: Manuzzi, Montaletti (89' Focaccia), Porcelli, Magrini, Bernardi, Storti; Boschetti, Savini; Mancini, Balducci, D'Amico.

In panchina: Fiumi, Ramilli, Casetti, Filipi, Pagliarani, Dadina, Giordani. All. Bonacci.

S.ERMETE: Gentili, Fini (83' Quarta), Genghini, Ciccarelli (63' Moubtassim), Zavattini N., Mussoni; Bettini (74' Belloni), Drudi; Zavattini L., Marcaccio (68' Castiglioni), Gentile.

In panchina: Vandi, Molari, Giorgini, Bonifazi. All. Pazzini.

ARBITRO: Carlini di Cesena.

RETI: 9' D'Amico (SA), 35' Boschetti (SA), 45' Gentile (SE), 81' D'Amico (SA), 85' Belloni (SE), 96' Balducci (SA).







Al termine di una partita vibrante e ricca di reti, il Savio porta a casa una pesante vittoria per 4-2 a spese del Sant'Ermete. Per i riminesi è un inizio shock: tre sconfitte in tre gare di campionato. Il Savio passa in vantaggio al 9': rimessa laterale che sorprende il piazzamento non perfetto della difesa ospite, Mancini fa sponda per D'Amico che supera Gentili. Immediata la reazione del Sant'Ermete, che all'11' sfiora il pareggio con un colpo di testa di Luca Zavattini respinto dalla traversa, su cross di Bettini. Al 35' una ripartenza del Savio porta al raddoppio di Boschetti. Il Sant'Ermete accorcia al 45' con una prodezza di Gentile, che supera di sinistro Manuzzi al termine di un'azione personale. Al 55' proteste dei riminesi per un rigore non accordato a Genghini. La squadra di Pazzini spinge alla ricerca del pari, ma all'81' arriva la doccia gelata, con uno splendido tiro da fuori area di D'Amico che non dà scampo a Gentili. Il Sant'Ermete accorcia quattro minuti dopo con un colpo di testa di Belloni, servito da un cross di Quarta. Ampio recupero caratterizzato dal gol di Balducci che chiude definitivamente la contesa.