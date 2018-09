DIRETTA TESTUALE serie C: Rimini - Pordenone LIVE dallo stadio Romeo Neri

Sport

Rimini

| 13:46 - 30 Settembre 2018

PARZIALE: 1-0

MARCATORI Arlotti (R) al 44' p.t.

RIMINI (3-4-2-1): Scotti; Venturini, Ferrani, Brighi; Simoncelli, Variola, Alimi, Guiebre; Arlotti, Candido; Volpe.

In panchina: Nava, Buonaventura, Cicarevic, Petti, Serafini, Viti, Danso, Bandini, Cecconi, Cavallari, Badje, Montanari.

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Florio, Barison, Stefani, De Agostini; Gavazzi, Burrai, Bombagi; Ciurria; Magnaghi, Candellone.

In panchina: Meneghetti, Lo Noce; Nardini, Semenzato, Bassoli, Damian, Cotali, Berrettoni, Zamuner, Bertoli.

Allenatore: Tesser.

ARBITRO: Cudini di Fermo.

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE



Le principali azioni della gara

Inizio ore 14.30



2': Scotti inizia subito forte, chiudendo a terra su Giavazzi pronto alla girata di destro.

12': Buon tiro in diagonale di Ciurria, Scotti blocca a terra.

13': Si alzano le proteste del Rimini per un tocco di mano in area di un difensore ospite sul cross tentato da Guiebre. Per l'arbitro è tutto regolare.

17': Azione in contropiede per i bancorossi con Candido che avanza e serve Volpe nella zona sinistra dell'area: il centravanti prova a sorprendere Bindi con un tocco di punta, ma il portiere del Pordenone ci arriva chidendo lo specchio con il corpo.

23': Volpe fa da sponda per Arlotti che ci prova dal limite, ma la palla va abbondantemente sul fondo.

25': Su un'azione da fallo laterale palla al limite per Ciurria che non trova la mira e spara in curva.

28': Primo corner per il Rimini, ma poteva essere anche di più se Simoncelli tutto solo sul filo del fuorigioco avesse optato per la conclusione anziché crossare al centro.

33': Rimini ancora in avanti sull'out di sinistra con Candido che ci prova da posizione defilatissima. Bene Bindi alla presa sul primo palo.

36': Azione fotocopia di Candido, questa volta sull'esterno della rete.

44': RIMINI IN VANTAGGIO!!! ARLOTTI pochi passi dentro l'area trova la staffilata vincente di sinistro sulla respinta corta di Bindi, impegnato dalla conclusione di Simoncelli dalla destra.