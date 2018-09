A Borgo Marina trovato un egiziano ricercato nel piacentino: arrestato e incarcerato ai Casetti

Cronaca

Rimini

| 12:38 - 30 Settembre 2018

Prosegue l’attività di controllo posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi che, come disposto dal Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, continuano a tenera alta l’attenzione nella zona di Borgo Marina, specialmente durante il fine settimana. Sabato mattina i Carabinieri della stazione di Rimini porto hanno fermato un 20enne egiziano, visto per la prima volta a Borgo Marina. Il giovane, senza fissa dimora, è risultato essere gravato da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso nei primi giorni di settembre dal Tribunale di Piacenza. Arrestato a luglio nella Provincia di Piacenza, sottoposto a divieto di dimora, ha più volte violato le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Per questo ora si trova recluso nel carcere dei Casetti di Rimini.