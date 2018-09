Locali sfitti nella palazzina di via Dati a Viserba, la proposta: 'sia data in gestione ai cittadini'

Attualità

Rimini

| 12:29 - 30 Settembre 2018

Il Presidente del Comitato Turistico di Viserba Stefano Benaglia riaccende i fari dell'opinione pubblica sulla palazzina Iat di Viserba, in via Dati, in stato di semi abbandono, vista la presenza di diversi locali sfitti, tra primo e secondo piano. La proposta di Benaglia al Comune di Rimini è quella di concedere la gestione a un gruppo di volontari Ci.Vi.Vo, che provvedano alla ristrutturazione: la palazzina è n ottimo stato strutturale e servirebbero solo alcuni interventi di manutenzione.





"Crediamo sia nostro dovere di cittadini e operatori economici adoperarci per la sistemazione e la conservazione di questi ambienti, aiutando il comune di Rimini a ripristinare uno spazio che una volta sistemato potrà essere destinato a tutte le associazioni del territorio di Rimini Nord, che a loro volta potranno creare eventi di intrattenimento per residenti e turisti", scrive Benaglia in una nota.



Per aderire alla nascita del gruppo Ci.Vi.Vo: qui le informazioni.