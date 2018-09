Basket C Silver, i Titans battono l'Artusiana nell'ultimo test precampionato

Sport

Repubblica San Marino

| 09:35 - 30 Settembre 2018

I Titans di coach Padovano battono l’Artusiana Forlimpopoli 70-60 e fanno il pieno di fiducia a una settimana dal via. Ko nel test giocato a Forlimpopoli qualche settimana fa, ecco che ad Acquaviva, nel retour-match, a vincere è nuovamente la squadra di casa.

Tosti, vivi, pimpanti, con buon livello di attenzione e concentrazione: Macina e compagni restano in testa per tutta la partita e regalano anche momenti spettacolari. Sono proprio 8 punti del capitano con due triple a propiziare il 19-15 del primo periodo mentre nel secondo, a fare la voce grossa, è un eccellente Felici. Il classe 2001 domina nell’area, segna 8 punti nel quarto e lancia i Titans in abbondante doppia cifra di vantaggio prima che Agatensi ricucia con un paio di triple prima dell’intervallo (39-30).

Di ritorno dagli spogliatoi Agatensi è sempre caldo, ma i nostri replicano con buon gioco corale e distribuendo bene le responsabilità offensive. Al 30’ il vantaggio è di +11 (57-46, bene Zanotti) e nel quarto periodo la vittoria non è mai in discussione, con la tripla di un ottimo Cambrini a chiudere a chiave ogni discorso. Finisce 70-60.

PALL.TITANO-ARTUSIANA FORLIMPOPOLI 70-60

TITANO: Cambrini 14, Riccardi 5, Macina 11, Botteghi, Longoni 5, Zanotti 12, Felici 12, Fiorani, Palmieri 2, Padovano 9, Sorbini. All.: Padovano.

ARTUSIANA: Servadei, Valgimigli 4, Battistini, Vitali, Del Zozzo 7, Ravaioli 8, Grassi 13, Nervegna 3, Piazza 2, Agatensi 20, Biondi 3. All.: Agnoletti.

Parziali: 19-15, 39-30, 57-46, 70-60.