Operata alla schiena, casalinga 55enne muore dopo tre giorni di agonia. Indagata l’équipe medica

Cronaca

Valconca

| 08:43 - 30 Settembre 2018

Era entrata in una clinica della Valconca per un intervento alla schiena, per complicanze era poi stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Rimini dove è improvvisamente spirata. Sul caso di una 55enne abruzzese, morta per le complicanze di un intervento di “decompressione spinale” nel 2017, è stata aperta un’inchiesta alla procura. La donna soffriva da tempo di dolori alla schiena e si era affidata all’equipe che l’ha sottoposta all’intervento da cui però non si è più ripresa. Il marito e i figli si sono rivolti ad un legale per fare chiarezza sulla vicenda e, a quasi un anno dalla tragedia, ancora attendono risposte. Dall’autopsia effettuata pare che la donna soffrisse di patologie più gravi, ma sarà solo la procura, in possesso di tutti gli atti, a fare chiarezza sul caso: ad essere indagata è tutta l’équipe chirurgica che l’ha operata. L’accusa per tutti è di omicidio colposo.