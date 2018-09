Attualità

Rimini

| 19:45 - 29 Settembre 2018

Un nostro lettore ci ha scritto ed inviato alcuni scatti riguardanti la situazione di stallo dei lavori al sottopasso via Ankara e via Pescara per denunciare il totale stato di abbandono del cantiere e della zona, sperando in un immediato intervento. "I lavori sono fermi da luglio - spiega il lettore - cantiere abbandonato e degrado totale. Ricordo purtroppo che lì c'è la scuola elementare di Miramare".