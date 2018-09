Calcio RSM, hurrà Pennarossa, il Tre Fiori dilaga. Pari tra Cosmos e Libertas

Sport

Il primo pareggio del campionato 2018-2019 arriva nel match più atteso della seconda giornata, quello fra la Folgore ed il Tre Penne. 0-0 al termine di 90’ minuti tirati, densi di sussulti ma poveri, anzi completamente avari di gol. E così le due formazioni continuano a viaggiare appaiate in classifica, adesso a quota 4 punti. Ma il risultato a tavolino potrebbe essere cambiato perché il Tre Penne i viertù delle sostituzioni si è trovato per un periodo in campo con un solo giocatore sammarinese invece di due come prevede il regolamento.



Sopra di loro, il Tre Fiori ed il Pennarossa, uniche formazioni a punteggio pieno nel Girone A. I biancorossi di Chiesanuova, in scena nell’anticipo del venerdì, centrano la seconda vittoria ai danni di un Murata piegato per 2-0 e alla seconda sconfitta in due gare. Entrambe le reti arrivano nella ripresa e a segnarle sono Halilaj ed il giovanissimo Mariotti.



La replica del Tre Fiori arriva il giorno seguente, a spese di una Virtus costretta ancora una volta a subire un passivo pesante dopo lo 0-8 di una settimana fa. Il 5-2 dello stadio di Fiorentino viene inaugurato da Massaro poco prima del quarto d’ora di gioco. Il cubano Apezteguia raddoppia 7’ più tardi, e per lui – a segno anche nella prima giornata e ora a quota 4 reti – è il primo atto di una tripletta personale che si completa con le reti messe a segno al 49’ e al 55’. Intanto, Luca Righi aveva fatto riavvicinare la Virtus con il gol del momentaneao 1-2, prima che Compagno ristabilisse il doppio vantaggio gialloblù al tramonto della prima frazione di gioco. Autore del definitivo 2-5, il subentrato Matteo Giardi.



Tre Fiori e Pennarossa appaiate a sei punti in vetta al Girone A, mentre l’unico match del Girone B presente nel programma del sabato era quello fra la Libertas, sconfitta al debutto dal Domagnano, ed il Cosmos, all’esordio in campionato dopo aver osservato il turno di riposo una settimana fa.

Il confronto si rivela inadatto ai deboli di cuore, specie nel finale. Nel primo tempo i granata di Borgo Maggiore si scavano un piccolo fossato di sicurezza con le reti di Michael Battistini e Umberto Semeraro, prima che Lorenzo Dormi dimezzi lo svantaggio gialloverde a 5’ dal duplice fischio.

Nella ripresa Roberto Neri ristabilisce la parità; poi, all’89’, il subentrato Alessandro Bianchi manda in tripudio giocatori, staff e tifosi gialloverdi con la rete che ribalta il parziale. Ma l’ultima parola spetta alla Libertas, che nel recupero guadagna una punizione dal limite: sul punto di battuta si presenta Morelli, che disegna una traiettoria perfetta (palla all’incrocio dei pali) salvando i granata dalla permanenza a “quota” zero punti.



