Rimini, auto parcheggiate in divieto lungo il marciapiede. Segnalazione all'Arco d'Augusto

Attualità

Rimini

| 19:29 - 29 Settembre 2018

E' vero che, ci sono difficoltà per trovare un parcheggio in zona centrale. Ma questo, a detta di un lettore che manda una fotosegnalazione non dà diritto a lasciare l'auto in sosta vietata. Scrive il lettore: “Mi permetto segnalare la pressoché quotidiana (spesso anche notturna) situazione relativa alla sosta (vietata) ed alla fermata (parimenti vietata) delle auto in via M.Minghetti lungo il marciapiede che delimita il giardino sottostante l'arco d'Augusto. Davvero insostenibile per chi è costretto a mille manovre per accedere alla sua proprietà. Grazie per l'attenzione".