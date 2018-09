Calcio Promozione, il Gabicce Gradara pareggia in rimonta sul campo della Laurentina (2-2)

Sport

Gabicce Mare

| 19:03 - 29 Settembre 2018

Spettacolare pareggio tra la Laurentina e il Gabicce Gradara (2-2), costretto alla rimonta. Passano in vantaggio i padroni di casa al 18': Fiori, il migliore in campo, dal limite lascia partire un desto che centra il palo, Caprini va sulla ribattuta e segna. Poco prima della mezz’ora, fallo da rigore su Bastianoni in area: dal dischetto la conclusione di Vaierani è parata da Marin. Fiori ci prova dal limite, Celato è attento. Sabattini allo scadere del tempo di testa spedisce alto.

Nella ripresa la Laurentina raddoppia subito (6'). Fiori crossa e Zandri di testa anticipa tutti. Il Gabicce Gradara non ci sta. Grandicelli calcia dal limite, Marin non c’arriva e accorcia le distanze. Gli ospiti spingono: la mezza girata di Vegliò (foto) è deviata da un difensore e finisce in rete. La Laurentina con Fiori colpisce un palo e nel finale si salva (sulla linea) dal tris di Passeri. Per come si era messa la partita un buon punto per il Gabicce Gradara, meno brillante rispetto all’esordio vincente casalingo contro il Marzocca.

IL TABELLINO

Laurentina: Marin; Biagetti, F. Fontana, A. Zandri, Serafini, Berardi, Fiori, Conti (34’ st Montanari), Caprini (45’ st Ripesi), M. Fontana, Bartolomeoli (40’ st Avaltroni). All. Peruzzini

Gabicce Gradara: Celato, Freducci (19’ Tafuro), Costa, Vaierani, Passeri, Sabattini, Bastianoni, Magi, Vegliò, Grassi, Grandicelli (19’ st Simoncelli). All. Papini

Arbitro: Pazzarelli di Macerata

Reti: 18’ pt. Caprini, 6’ st Zandri, 10’ st Grandicelli, 21’ Vegliò

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti: Vaierani, F. Fontana, Caprini, Simoncelli.