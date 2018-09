Moto, nella gara decisiva per l'Europeo STK 1000 a Magny Cours Tamburini parte col terzo tempo

Sport

Rimini

| 18:19 - 29 Settembre 2018





Domani a Magny Cours nell'ultima gara della stagioen della Superstock 1000 sarà la Ducati Panigale di Federico Sandi (in 1'38"876) a scattare davanti a tutti. Alle sue spalle scatteranno Markus Reiterberger staccato di appena 13 millesimi e il riminese Roberto Tamburini, terzo a +0"199., entrambi in lizza per vincere il titolo europeo della categoria.

Seconda fila aperta dal cileno Maximilian Scheib (su Aprilia RSV4) con un ritardo cronometrico di 569 millesimi a precedere il romagnolo Luca Vitali (+1"087) e Eric Vionnet, sesto a +1"251.

SUPERBIKE Festa doveva essere e festa è stata per Jonathan Rea. A Magny-Cours, terzultimo atto del Mondiale Superbike, il nordirlandese della Kawasaki ha festeggiato il quarto titolo iridato consecutivo, vincendo da dominatore gara-1. A suggellare un trionfo annunciato da tempo è arrivata anche l'aritmetica, visto che Rea è diventato irraggiungibile per tutti. A partire da Davies, quinto alle spalle anche di Sykes, Fores e Savadori. Sesto Melandri. Il riminese Michael Ruben Rinaldi, mentre stava battagliando con Davies è finito a terra a causa di una rottura meccanica. Rinaldi, 22 anni, nel 2019 sarà in sella ancora ad una Ducati e gareggerà col team Barni, che avrà una Ducati V4 e l’appoggio del reparto corse.