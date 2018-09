Novafeltria: accende la stufa e viene travolta dalle fiamme. Gravi ustioni, interviene l'elisoccorso

Cronaca

Novafeltria

| 18:11 - 29 Settembre 2018

Momenti di paura venerdì sera per una 62enne di Novafeltria, gravemente ustionata in uno sfortunato incidente domestico. La donna stava accendendo la stufa, quando è stata 'investita' dalle fiamme che le hanno procurato ustioni di 2° e 3° grado. Il personale del 118 l'ha trasportata all'ospedale di Novafeltria, prima del successivo ricovero all'ospedale maggiore di Parma: è così intervenuta, di notte, l'eliambulanza, grazie alle piazzole notturne attivate recentemente dalla regione Emilia Romagna. Il mezzo è atterrato allo stadio Comunale di Novafeltria. Ora la signora è ricoverata in rianimazione, in condizioni grave ma stazionarie.