Basket giovanile, una vittoria e una sconfitta per la Under 20 Crabs in Romania. C'è anche Moffa

| 17:50 - 29 Settembre 2018

Una vittoria e una sconfitta per l’Under 20 dei Crabs nella seconda giornata di EYBL. A Cluj-Napoca in Romania, mostra i muscoli nella prima sfida della giornata, giocata alle 9 (ora locale) contro la squadra polacca King BC Szczecin, portando a casa la gara con il punteggio di 74 a 70. Ma non ce la fa a ripetersi nel pomeriggio contro gli ungheresi del Nyiregyhaza Blue Sharks, dovendosi arrendere con il risultato di 92 a 75. Da segnalare la presenza nei Crabs di Niccolò Moffa, appena ceduto a RBR. Ultimo appuntamento domenica 30 ore 11:30 contro Szolnoki Sportcentrum (Ungheria) “Abbiamo giocato bene, specialmente nei momenti cruciali della partita. Abbiamo mosso bene la palla, utilizzando tutte le rotazioni: su 10 giocatori 8 sono andati a segno, questa è una cosa importante, vuol dire che come squadra siamo riusciti a creare gioco e finalizzare nei momenti importanti. Complimenti a tutti i ragazzi” ha detto il coach Gordan Firic.

IL TABELLINO

Tengue 2, Galassi 9, Moffa 14, Tomada 2, Rossi, Sirri, Maralossou 12, Komazec 16, Carnaghi 13, Agbortabi 6.



LA SECONDA PARTITA

Nyiregyhaza Blue Sharks 92 - 75 Basket Rimini Crabs



“Abbiamo giocato molto male, senza intensità in difesa. I ragazzi sono arrivati completamenti scarichi, complice aver giocato due partite in poche ore. Gli avversari hanno fatto una partita di alto livello. Non ci facciamo scoraggiare da questa sconfitta, la testa è già alla partita di domani” commenta coach Firic.

“Gli avversari sono stati tosti, noi non ci siamo presentati con la giusta mentalità. Bravi loro, demerito nostro. I 20 punti di differenza non rispecchiano la realtà; una serie di fattori ha inciso sulla partita. Adesso dobbiamo pensare a domani, tenere la testa alta e dare il massimo per finire con una vittoria” dice i lcapitano Luca Galassi.

Il TABELLINO

Tengue 8, Galassi 8, Moffa 6, Tomada 7, Rossi 2, Sirri, Maralossou 18, Komazec 16, Carnaghi 4, Agbortabi 6.