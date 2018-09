In centinaia per salutare 'Zanza': al funerale anche il sindaco di Rimini. Lungo applauso all'uscita del feretro

Attualità

Rimini

| 17:47 - 29 Settembre 2018

Alcune centinaia di persone hanno salutato per l'ultima volta, questo pomeriggio alla chiesa di San Francesco nel Cimitero Monumentale di Rimini, Maurizio Zanfanti, 'Zanza', il 're dei vitelloni romagnoli' la cui fama negli Anni 80 e 90 ha varcato i confini nazionali. "Davanti a Dio ciascuno risponde di se stesso", ha detto il parroco che ha officiato il funerale durante un'omelia sobria e discreta, citando un passaggio dalle lettere di San Paolo. Al termine della cerimonia, ha preso la parola un'amica di famiglia che ha ricordato come Mauro - così lo chiamavano gli amici più cari - sia stato "una brava persona che ha portato anche tanta ricchezza per Rimini". All'uscita dalla chiesa il feretro è stato accompagnato da un lungo applauso. Presente alle esequie anche il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi. 'Zanza' è morto alcuni giorni fa a 63 anni, per un arresto cardiocircolatorio.