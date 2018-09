Novafeltria: raccolta fondi per espatriare salma di Mor Talla, deceduto tragicamente in un incidente

Cronaca

Novafeltria

| 17:41 - 29 Settembre 2018

Si chiamava Mor Talla Fall il cittadino senegalese morto in un tragico incidente stradale, nel primo pomeriggio di sabato, a Secchiano di Novafeltria. Da 15 anni viveva a Talamello e lavorava come saldatore in uno stabilimento di Villa Verucchio. Stava percorrendo la Marecchiese sulla sua Ford berlina, in direzione Novafeltria, quando ha perso il controllo del mezzo, sbattendo contro un albero. Alla notizia del sinistro, tutta la comunità senegalese di Novafeltria è arrivata sul luogo dell'incidente. Volti sconvolti dall'incredulità e dal dolore per la scomparsa dell'uomo, 50 anni, uno dei primi cittadini senegalesi a vivere in Alta Valmarecchia. La sua famiglia è rimasta in Senegal e ora gli amici si stanno prodigando, raccogliendo fondi per riportare la sua salma a Dakar, sua città natia. La comunità senegalese chiede un piccolo aiuto anche ai cittadini dell'Alta Valmarecchia: chi volesse contribuire con un'offerta, può contattare Fatima al 320 9682715.