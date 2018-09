'Malatesta', torna lo spettacolo itinerante tra le sale di Castel Sismondo a Rimini

Eventi

Rimini

| 15:45 - 29 Settembre 2018

Sabato mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione di "Malatesta", lo spettacolo itinerante all’interno del Castel Sismondo, e delle iniziative che andranno a concludere le Celebrazioni Malatestiane 2017-2018, alla presenza di Massimo Pulini, Assessore alle Arti del Comune di Rimini, Cesare Frisoni, Presidente del Lions Club Rimini Riccione Host, Gianluca Reggiani, attore e regista, e Tamara Balducci, attrice.

Gli appuntamenti conclusivi delle celebrazioni malatestiane per Sigismondo Pandolfo Malatesta, inaugurate il 19 giugno 2017, si stanno avviando alla conclusione con alcune iniziative che ricordano la scomparsa del celebre signore di Rimini, indiscusso protagonista del Rinascimento italiano. Tra queste lo spettacolo "Malatesta", dal 4 al 27 ottobre alle ore 21 (nel dettaglio nei giorni 4-5-6-7-9-12-13-14-18-19-20-21-25-26-27 ottobre; 9 ottobre ore 21.00 serata speciale, per i 550 dalla morte di Sigismondo Pandolfo Malatesta)

"Malatesta", diretto e interpretato da Gianluca Reggiani, insieme ad un cast di 10 attori, in 15 giorni di repliche ha registrato circa 1600 spettatori - riminesi e turisti, realizzando uno straordinario successo di pubblico che ha risposto nella più rosea delle aspettative, affascinato anche dalla possibilità di vivere in maniera del tutto "originale" il Castel Sismondo grazie alla "formula itinerante" dello spettacolo, che ha mosso gli spettatori attraverso le varie sale del castello. Prodotto dal Comune di Rimini, "Malatesta" sì è riconfermato un progetto artistico di alta qualità e valore intrinseco: nato nella straordinaria occasione della ricorrenza dei 600 anni dalla nascita di Sigismondo Pandolfo Malatesta (19 giugno 1417) e dei 550 anni dalla sua morte (9 ottobre 1468), ha riscosso un ampissimo e sentito consenso proprio grazie alle sue peculiarità, prima fra tutte quella di ambientare lo spettacolo all’interno del Castel Sismondo, uno dei luoghi simbolo della storia della città di Rimini e dell’intera stirpe dei Malatesta, creando un evento unico e, per sua propria natura, irripetibile. Torna in scena il cast composto da attori del territorio riminese magistralmente diretti dal regista Gianluca Reggiani, che interpreta un Sigismondo sulla via del tramonto, stanco ma non domo, innamorato della sua Rimini, affiancato dalla talentuosa Tamara Balducci nelle vesti dell'amata Isotta, forte e coraggiosa, e un emozionante Mirco Gennari in quelle del Papa Paolo II, ricco di dignità e ironia, insieme agli altri validi attori: Andrea Argentieri, Paolo Canarezza, Michele Abbondanza, Mirko Ciorciari, Rossano Varliero, Géza Terner e Irene Zanchini. Il percorso, che si snoderà tutte le sere all'interno di quattro sale del Castel Sismodo, è reso ancor più affascinante e coinvolgente dagli allestimenti scenografici di Mirco Rocchi, dai costumi di scena di Paul Mochrie e dalle musiche curate da Marco Mantovani: tutti elementi che contribuiscono a trasportare il pubblico in un “non tempo” attraverso una versione originale del testo di Montherlant, non “storico/filologica”, che racconta in un forte e coinvolgente il dramma la vicenda e il suo immortale protagonista.

A Sigismondo rischia di perdere la sua amata Rimini per il complicarsi delle relazioni con Papa Paolo II: in un’atmosfera carica di tensione dominata dal complotto, l’intrigo, la calunnia, si muove come una belva in gabbia facendo emergere la sua irrequietezza, il suo entusiasmo, la sua volubilità e tutte le sue contraddizioni.





Info prenotazioni e prevendita:

Servizio prenotazione telefonica sempre attivo 📞349 1465476 (WhatsApp e SMS); posto unico non numerato 15 €; spettacolo per 100 spettatori a replica.

- Acquista il tuo biglietto online su bit.ly/liveticket_malatesta

- Biglietto ridotto 10 € per ragazzi dai 10 ai 16 anni e per persone con disabilità che necessitano di accompagnatore; spettacolo consigliato ai maggiori di 10 anni





Chi prenota deve presentarsi a Castel Sismondo tassativamente entro le 20.30 della sera dello spettacolo per ritirare il biglietto (in caso contrario verrà perso il diritto di prenotazione).







Foto Fabio Gervasoni