Si schianta in auto contro un albero, incidente mortale a Secchiano di Novafeltria

Cronaca

Novafeltria

| 15:05 - 29 Settembre 2018

Spaventoso incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato a Secchiano di Novafeltria, sulla strada Marecchiese. Un cittadino senegalese di 50 anni ha perso la vita nel sinistro avvenuto intorno alle 14.30: stava viaggiando su una Ford berlina, in direzione Rimini-Novafeltria, quando per cause in corso d'accertamento ha perso il controllo del mezzo. Non ha fatto la curva ed è uscito dalla carreggiata stradale, sbattendo contro un albero, all'incrocio con via La Casetta, nei pressi della Chiesa. Le condizioni dell'automobilista sono apparse subito gravi. Il personale del 118, intervenuto con automedica e automedicalizzata, aveva richiesto l'ausilio dell'elisoccorso. Vani i tentativi di rianimare l'uomo, deceduto prima del ricovero in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i Carabinieri.