Santarcangelo Calcio, rinforzo in attacco: l'ex San Marino Cinque, subito convocato

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:20 - 29 Settembre 2018

Il Santarcangelo Calcio rinforza l'attacco con l'ex San Marino Lorenzo Cinque, classe 1991. Cinque ha firmato un contratto annuale dopo aver totalizzato 16 presenze e 10 reti nell'ultima stagione sul Monte Titano. In carriera ha disputato 73 partite in Lega Pro (10 gol) e 69 in Serie D con trenta gol segnati. Intanto, dopo la vittoria casalinga con il Campobasso, i clementini si preparano alla sfida in casa dell'Isernia. Di seguito i convocati, compreso il neo acquisto Cinque.







PORTIERI

Moscatelli

Battistini

DIFENSORI

Aristei

Bondioli

Broli

Corvino

Guglielmi

Maini

CENTROCAMPISTI

Cascione

Dhamo

Fusi

Galeotti

Moroni

Pigozzi

ATTACCANTI

Cinque

Falomi

Fuchi

Guidi

Mancini

Peroni