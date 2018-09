Jolly Disco si rifà il look per i 50 anni e chiama affermato writer per dipingere la facciata del locale

Attualità

Novafeltria

| 13:55 - 29 Settembre 2018

Il Jolly Disco Novafeltria è pronto a ripartire nell'anno del suo 50esimo compleanno. Sono iniziati infatti da qualche giorno i lavori di abbellimento e ammodernamento delle facciate esterne del locale e dell'ingresso. Il gestore Francesco Pula si è avvalso la collaborazione del talentuoso artista novafeltriese Jody Boschetti, alias Jodypinge: writer, illustratore, pittore, di recente autore di grafiche per i caschi della motogp. Jody curerà una particolare grafica per abbellire l'edificio su cui sorge il Jolly Disco Novafeltria, in vista della prima serata della stagione 2018-19, in programma sabato 13 ottobre. Non mancherà, nel ricco calendario di appuntamenti, la festa per il 50esimo compleanno prevista per sabato 15 dicembre: per l’occasione, la gestione sta pensando ad una formula che coinvolga anche tutte le attività commerciali della valle, perché 50 anni di attività in questo periodo di crisi rappresenta un vero record per ogni attività commerciale, figuriamoci per una discoteca sita in un paese. L'auspicio è che la serata di celebrazione del compleanno del Jolly possa essere considerato un momento di festa per chiunque sia titolare di una attività commerciale, con l’augurio di potere tagliare uguale traguardo.