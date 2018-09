Cescot Rimini festeggia i 10 anni dei corsi nati per creare esperti di promozione turistica

Attualità

Rimini

| 12:50 - 29 Settembre 2018

Quest’anno il Cescot soffia ben 10 candeline: festeggia la decima edizione del percorso Ifts dal titolo "Tecnico per la promozione turistica specializzato in strumenti web e social". L'obiettivo di questi corsi è formare figure professionali da inserire in settori produttivi soggetti a profonde trasformazioni tecnologiche. Una ricetta vincente che conta 8.000 ore di formazione, più di 150 aziende che hanno ospitato gli studenti per visite, testimonianze e stage, più di 80 formatori ed esperti di settore. Il risultato è aver portato più di 100 corsisti all’inserimento lavorativo.

Anche le statistiche sorridono: molti partecipanti nonostante età e formazione ad oggi risultano impiegati a tempo indeterminato. Lavorare nel turismo grazie a questo corso non significa solo lavorare in reception, ma essere specialisti di web, social media marketing e revenue management.

Gli ex partecipanti delle precedenti edizioni si raccontano: “Ifts: una vera sorpresa! Avevo tanta voglia di cambiare. Il corso mi ha fatto riscoprire le mie passioni e oggi sono responsabile della comunicazione in una società di consulenza alberghiera e organizzatrice di grandi eventi per l’ospitalità in tutta Italia. Un’opportunità che tutti dovrebbero conoscere!” (Michela Manfroni, assunta a Teamwork, FOTO 2 della gallery).

“Dopo lo stage del corso lavoro ancora da Hotelperformance, che soddisfazione, un sogno che si realizza” (Giada Stellini, attualmente Online Distribution Specialist, FOTO 1 della gallery).

“Oggi nel mio lavoro applico tutte le nozioni di turismo e web marketing del corso Ifts. Ho seguito dall’inizio tutto il piano di marketing di Up Hotel, hotel estremamente innovativo nato a Rimini da poco più di 2 anni: mi sento parte di un progetto” (Olga Cimpoes, oggi Reservation Manager, FOTO di copertina)

Per avere informazioni sulla nuova edizione Ifts in partenza Cescot Rimini via Clementini, 31 - Rimini - Eleonora Marinucci - telefono 0541441926 - Email: eleonora@cescot-rimini.com. Termine iscrizioni entro il 13 ottobre 2018.