Calcio C, domenicai al Neri (ore 14,30) la big Pordenone dell'ex Florio. Previsto il turn over

Sport

Rimini

| 12:37 - 29 Settembre 2018

Il Rimini affronta domani al Romeo Neri (ore 14,30) il Pordenone allenata da Attilio Tesser, una delle big del campionato, a punteggio pieno in virtù delle vittorie su Alma Juventus Fano (2-1), sul campo dell’Albinoleffe (2-1) e sulla Virtus Vecomp Verona (1-0), con bomber Leonardo Candellone, classe 1997, scuola Torino, lo scorso anno tra Ternana e Sud Tirol, pericolo numero uno per la difesa biancorossa.

Un avversario ostico che il Rimini affronta con l’intenzione di proseguire il suo trend positivo: 4 punti in due partite. Mister Righetti, senza Cicarevic, Serafino e Marchetti (infortunati), ha annunciato qualche novità nello schieramento iniziale per fare rifiatare qualcuno dei titolari dopo due impegni ravvicinati in attesa di ritornare ad una settimana tipo di lavoro.



LA CURIOSITA’ Ci sarà un ex nel Pordenone. Si tratta di Filippo Florio (foto ‘Rimini 100’ - Una storia biancorossa), nato a Napoli il 23/04/1996, esterno destro giunto in biancorosso nel gennaio 2015 in prestito dall’Ischia, per disputare la volata finale del torneo di serie D stravinto dalla squadra di Cari. Il suo score: 13 presenze e 1 rete messa a segno a Borgo San Lorenzo nel match del 25 marzo 2015 contro la Fortis Juventus, valido per la 31esima giornata (1-1). Nell’agosto 2018 ha firmato un contratto annuale col Pordenone dopo la scorsa stagione all'Ascoli (4 presenze in serie B).



MISTER RIGHETTI "Ho pronosticato che sono 6/7 le formazioni candidate alla vittoria finale. Oltre alle due incontrate il Pordenone è sicuramente una di queste, assieme al Monza che con l'avvento di Berlusconi ha ancora maggiori potenzialità, la Feralpi Salò, la Sambenedettese e lo stesso Sud Tirol. Noi fino a questo momento abbiamo fatto bene, soprattutto abbiamo dimostrato di potercela giocare. Domani mi auguro di potere continuare questo trend".

I presupposti per far bene ci sono tutti. "Il morale è alto la squadra sta bene anche fisicamente, siamo pronti. Poi, dopo tre gare in otto giorni seguite a un lungo periodo privo di impegni ufficiali, avremo a disposizione una settimana tipo nella quale preparare al meglio la sfida successiva".

A spingere i ragazzi in maglia a scacchi ci sarà il pubblico del "Romeo Neri". "E' il nostro fortino e ringrazio la nostra gente perchè non smette mai di sostenerci. Anche mercoledì, a Vicenza, vederli sugli spalti per incitarci sino alla fine è stato un motivo di orgoglio, vuole dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Domani spero la stessa cosa, per continuare a vivere insieme questo momento magico rappresentato dal ritorno del Rimini in Serie C. Per cosa firmerei? Posto che firmo sempre e solo per vincere, vorrei una bella partita che diverta la gente e che la squadra faccia la prestazione. In tal modo avremo maggiori possibilità di fare risultato e il nostro pubblico sarà contento perchè i ragazzi avranno dato il 110 per cento".