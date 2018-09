Boato nella notte: esplode bancomat a San Vito. Residenti nel panico

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 10:09 - 29 Settembre 2018

Un boato nella notte ha svegliato gli abitanti della zona San Vito: alcuni hanno addirittura pensato ad una bomba. Ad esplodere è stato il bancomat della Banca Malatestiana, che si trova dietro l’istituto, in via Toniolo, nei pressi del parco. E' accaduto poco prima delle cinque. Sul posto immediato è stato l’intervento della Polizia. Al momento non si conosce l’entità del furto. Gli ignoti malviventi hanno approfittato dell’assenza di illuminazione della zona, potrebbero però esser fuggiti attraversando il parco o la piazza adiacente, zone video sorvegliate. Le indagini proseguono.