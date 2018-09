A 10 anni muore all’ ‘Infermi’ di Rimini per una crisi repiratoria

Cronaca

Rimini

| 09:31 - 29 Settembre 2018

Muore per una crisi respiratoria a 10 anni all’ospedale Infermi di Rimini: è accaduto giovedì pomeriggio. Il bimbo, di Gatteo, nato in Italia da una famiglia di immigrati, di origini senegalesi, soffriva di asma, ed era stato ricoverato d’urgenza al nosocomio riminese dove era giunto già in condizioni disperate il giorno precedente. I medici hanno praticato tutte le manovre di rianimazione, il cuore ha ripreso a battere, ma per il piccolo si sono perse le speranze il giorno successivo, quando è stato constatato il decesso. Pare che soffrisse di una patologia al cuore che gli provocava asma ed aritmie.